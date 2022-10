Städtisches Krankenhaus in Kiel bekommt 88 Millionen für Neubau

Stand: 17.10.2022 16:11 Uhr

Am Montagvormittag hat Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken einen Förderbescheid über 88 Millionen Euro an das Städtische Krankenhaus Kiel überreicht. Die Finanzspritze soll in den Neubau der Klinik fließen.