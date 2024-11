Stand: 07.11.2024 08:57 Uhr IG Metall ruft zu Warnstreiks auf: Kundgebung bei Grundfos

Die IG Metall Küste hat Betriebe der Metall- und Elektroindustrie in ganz Norddeutschland zu Warnstreiks aufgerufen, die Gewerkschaft fordert sieben Prozent mehr Lohn. In Südholstein soll am Donnerstag unter anderem in Wahlstedt (Kreis Segeberg) eine Kundgebung vor den Werkstoren des dänischen Pumpenherstellers Grundfos stattfinden. Die Gewerkschaft erwartet, dass etwa 70 Prozent der rund 500-köpfigen Belegschaft daran teilnehmen werden. Obwohl Grundfos schon vor Monaten beschlossen hat, den Standort 2026 zu schließen, sei eine Lohnerhöhung dennoch auch in Wahlstedt wichtig, betont ein IG Metall-Sprecher. Denn diese würde auch höhere Entschädigungszahlungen, Sozialversicherungsleistungen oder auch ein höheres Arbeitslosengeld mit sich bringen.

