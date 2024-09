Stand: 04.09.2024 08:54 Uhr IG Bau Holstein fordert höhere Löhne für Reinigungskräfte

Die IG Bau Holstein fordert eine Lohnerhöhung von 3 Euro pro Stunde für Reinigungskräfte, die Büros, Schulen, Arztpraxen und Seniorenheime sauber halten. Der Mindestlohn in der Branche würde damit auf 16,50 Euro pro Stunde steigen. Allein in Lübeck arbeiten über 4.500 Menschen in der Gebäudereinigung. Die Gewerkschaft betont, dass diese harte Arbeit endlich angemessen entlohnt werden müsse. Die Tarifverhandlungen zwischen der Gewerkschaft und der Arbeitgeberseite gehen kommende Woche in die zweite Runde.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck