Stand: 29.04.2025 07:35 Uhr Husum: Ostenfelder Bauernhaus startet in die neue Saison

Das Ostenfelder Bauernhaus, Deutschlands ältestes Freilichtmuseum, startet in die neue Saison. Ab Dienstag (29.04) können Besucherinnen und Besucher wieder das historische Museum bei Husum (Kreis Nordfriesland) besuchen. Bis Oktober ist es jeweils von Dienstag bis Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet und zeigt, wie die Menschen in den vergangenen Jahrhunderten auf dem Land gelebt haben. Das Bauernhaus aus dem 17. Jahrhundert bietet dabei Einblicke in die Bau- und Lebensweise der Menschen in Nordfriesland. Der angrenzende Bauerngarten mit Blumenbeeten, Stauden, Kräutern und alten Apfelbäumen zeigt außerdem historische Gartenkultur.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland Geschichte