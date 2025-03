Stand: 07.03.2025 11:50 Uhr Holstein-Stadion Umbau: Stadt verlängert Ausschreibungsphase

Für den Umbau des Holstein-Stadions von Fußball-Bundesligist Holstein Kiel ist die Ausschreibungsfrist verlängert worden. Das hat Axel Bauerdorf von der Kieler Sportstätten- und Stadiongesellschaft im Gespräch mit NDR Schleswig-Holstein mitgeteilt. Ursprünglich hatten interessierte Firmen bis zum 9. April dafür Zeit gehabt. Jetzt ist der 28. April der letzte Tag, um Pläne einzureichen. Die Herausforderung für die Bieter sei komplex und groß, so Bauerdorf. Es gab daher die Bitte im Bauausschuss der Stadt, die Frist zu verlängern. Der habe man stattgegeben. Der geplante Baustart für Ende 2025 sei aber durch den neuen Termin nicht in Gefahr, so Bauerdorf weiter.

Das Holstein-Stadion von Fußball-Bundesligist soll um- und ausgebaut werden, damit es den Anforderungen der Deutschen Fußball-Liga (DFL) entspricht. Seit Dezember läuft die Ausschreibung. Der Stadionumbau von 15.000 auf 25.000 Plätze soll in den kommenden Jahren während des laufenden Spielbetriebs stattfinden. Die Ratsversammlung der Landeshauptstadt Kiel hatte im Juli für die Ausschreibung gestimmt.

