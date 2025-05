Stand: 12.05.2025 14:58 Uhr Parken auf dem Wilhelmplatz in Kiel bald kostenpflichtig

Das kostenlose Parken auf dem Wilhelmplatz in Kiel gehört bald der Geschichte an. Die 750 Parkplätze dort sollen zukünftig gebührenpflichtig werden. Der Mobilitätsausschuss hat die Stadt nach eigenen Angaben beauftragt ein sogenanntes Nutzungskonzept für diesen Bereich zu erstellen.

Kostenpflichtiges Parken auf dem Wilhelmplatz war bereits ein Thema in dem 2021 beschlossenen Konzept "Ruhender Verkehr 2035" der Landeshauptstadt. In der Sitzung des Mobilitätsausschusses Anfang Mai wurde dies wieder aufgegriffen. Durch die geplanten Bewohnerparkplätze im Französischen Viertel rechnet der Ortsbeirat Schreventeich/Hasseldieksdamm damit, dass mehr Autofahrerinne und Autofahrer auf den Wilhelmplatz ausweichen könnten, so die Stadt Kiel. Durch das kostenpflichtige Parken soll der Platz entlastet werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel