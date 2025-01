Stand: 24.01.2025 13:00 Uhr Umbau des Holstein-Stadions: Bewerber können Angebot abgeben

Die Pläne zum Umbau des Holstein-Stadions in Kiel gehen in die nächste Runde: Wie die Stadt am Freitag mitteilt, gibt es nun eine Auswahl mehrerer geeigneter Unternehmen, die Interesse an der Planung und Umsetzung des Vorhabens hätten. Diese haben nun bis voraussichtlich 9. April Zeit, ein konkretes Angebot zum Stadionumbau abzugeben. Man können somit optimistisch auf die kommenden Wochen schauen, so Axel Bauerdorf von der Kieler Sportstätten- und Stadiongesellschaft. Welche der drei vorgeschlagenen Modellvarianten es am Ende wird und wie das Stadion zukünftig aussehen könnte, entscheidet sich demnach erst im Anschluss an die Angebotsphase.

Zuvor hatte es seit Anfang Dezember eine europaweite Ausschreibung gegeben, bei der Unternehmen ihre Expertise für die Umsetzung solcher Stadionprojekte nachweisen mussten. Aus ihnen wurden bis zu fünf geeignete Interessenten ausgewählt, erklärt Bauerdorf. In Kiel soll ein neues, erstligataugliches Holstein-Stadion Platz für etwa 25.000 Menschen entstehen. Im Laufe der kommenden Saison soll es dann nach Angaben von Axel Bauerdorf mit den ersten Abrissarbeiten losgehen.

