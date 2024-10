Stand: 10.10.2024 16:34 Uhr Holstein Kiel mit klarem Sieg im Testspiel

Holstein Kiel hat am Donnerstagmittag gegen den dänischen Erstligisten Silkeborg IF gewonnen. Die KSV konnte die Dänen klar mit 5:0 bezwingen. Silkeborg IF ist aktuell der vierte der Dänischen Superliga. Das Spiel hat auf dem Trainingsgelände in Kiel-Projensdorf stattgefunden. Das nächste Pflichtspiel der Störche ist am 20. Oktober gegen Union Berlin.

