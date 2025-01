Stand: 02.01.2025 10:43 Uhr Hohe Pegelstände der Flüsse in Nordfriesland

Die Pegel der Flüsse im Kreis Nordfriesland sind aktuell auf einem Höchststand. Dafür hat der Dauerregen gesorgt. Aufgrund des Hochwassers in der Nordsee konnte das Wasser am Mittwoch zudem nicht ausreichend abfließen. In Flensburg schwappt die Förde nach dem extremen Niedrigwasser am Donnerstag zurück, da der Westwind nachgelassen hat. Nach der Prognose des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie steigt der Pegel aber nicht über die Kaikante.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland Flensburg