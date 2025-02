Stand: 18.02.2025 07:06 Uhr Hölk-Hochhäuser in Bad Oldesloe sollen Spielplatz bekommen

Mehrere Kinder aus den Hölk-Hochhäusern in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) haben Montagabend im Wirtschafts- und Planungsausschuss der Stadt einen Offenen Brief verlesen. Sie fordern einen Spielplatz an den Hochhäusern und berufen sich auf die Landesbauordnung. Die sieht vor, dass Häuser mit mehr als elf Wohnungen einen Spielplatz vorhalten müssen. Mehrere Parteien hatten das Thema mit auf die Tagesordnung genommen.

Die Ausschussvorsitzende Hannah Hofmann (Bündnis90/ Die Grünen) sagte nach der Ausschusssitzung, dass der Spielplatz gebaut werden soll. Die Beschlussvorlage wurde demnach angenommen. Die Verwaltung soll jetzt mit dem Eigentümer, der Lietmeyer-Gruppe, nochmal energischer in Kontakt treten, so die Ausschussvorsitzende. Die Wohnverhältnisse in den Hölk-Hochhäusern sind zum Teil prekär. Die Hochhäuser wurden in den vergangenen Jahren mehrmals verkauft und saniert. Instand gesetzt wurde wenig. Im vergangenen Jahr hatte der Eigentümer den Spielplatz abbauen lassen.

