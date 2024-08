Stand: 13.08.2024 19:52 Uhr Hilfsgüter aus SH in der Ukraine angekommen

Der Konvoi mit Hilfsgütern aus Nehms im Kreis Segeberg, der vergangene Woche nach Lwiw in der Ukraine gestartet ist, ist mittlerweile angekommen. Die freiwilligen Helfer haben Spenden im Wert von mehr als 150.000 Euro überbracht. Neben Rollstühlen, Gehstützen und Medikamenten waren darunter auch mehrere Rettungswagen und ausgemusterte Löschfahrzeuge der Feuerwehr. Von Lwiw aus sollen die Sachspenden weiter zum Krankenhaus in Tscher'niehiw gebracht werden. Das ist die Partnerstadt von Bad Segeberg. Im Herbst soll ein zweiter Konvoi mit drei Fahrzeugen in die Ukraine starten.

Archiv 4 Min Nachrichten 20:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.08.2024 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg