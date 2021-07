Hilfsaktion: Bosau will Kinder aus Hochwasser-Gebieten aufnehmen Stand: 19.07.2021 10:17 Uhr Zahlreiche Menschen aus Schleswig-Holstein unterstützen die Hochwasser-Regionen im Südwesten. Der Ort Bosau am Großen Plöner See will Kindern aus der Katastrophenregion eine Ablenkung ermöglichen.

Die Gemeinde Bosau (Kreis Plön) will bis zu 40 Kinder aus der Katastrophenregion um Aachen aufnehmen, die in Schleswig-Holstein eine Woche lang ihren Kopf frei bekommen sollen. Am Freitag werden sie in Bosau erwartet. Zahlreiche Helfer unterstützen die Idee, darunter die Jugendfreizeitstätte, die Feuerwehren, der TSV Plön sowie viele Privatleute.

Freizeitangebote für die Kinder

Die Kinder sollen in einer Jugendfreizeitstätte unterkommen. Die Idee entstand am Wochenende - über das Deutsche Rote Kreuz wurde Kontakt zum Jugendamt in der Region Aachen aufgenommen, die mit den betroffenen Eltern in Kontakt stehen. Neben zahlreichen Freizeitangeboten für die Kinder soll auch ein psychosozialer Dienst soll zur Verfügung stehen, um das Erlebte zu verarbeiten. "Damit die Kinder sich vielleicht entspannen können, ein bisschen auf andere Gedanken kommen und die Eltern den Rücken freihaben", erklärt Holger Marohn, der die Aktion ins Leben rief.

Spendenkonto wird eingerichtet

Aktuell sind die Veranstalter laut Marohn noch in der Planung, welche Sachspenden benötigt werden und auch ein Spendenkonto wird aktuell eingerichtet.

Auch das Deutsche Rote Kreuz Schleswig-Holstein hilft in den Hochwasserregionen. Am Sonntagabend brachen zehn Helfer in Schwentinental mit Lastwagen und Gerät nach Rheinland-Pfalz auf. Sie bringen unter anderem Spezialzelte, Heizungen und einen 10.000 Liter-Trinkwasserbehälter.

