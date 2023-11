Heute Warnstreiks im öffentlichen Dienst am UKSH Kiel und Lübeck Stand: 24.11.2023 05:00 Uhr Die Gewerkschaften ver.di und komba haben die Mitarbeitenden im öffentlichen Dienst in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern für heute zum Warnstreik aufgerufen. Mit dabei sind unter anderem die Beschäftigten der Unikliniken in Kiel und in Lübeck.

Der Warnstreik am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) startet zu Schichtbeginn und soll den ganzen Tag dauern. Die Gewerkschaft weist darauf hin, dass die Notfallversorgung gesichert sei. Wer kann, sollte seine Termine aber rechtzeitig verschieben. Alle Tarifbeschäftigten, Auszubildenden, Praktikanten und Studierenden sind zum Streik aufgerufen.

Wie ausgedünnt es tatsächlich am UKSH sein wird, kann ver.di-Sprecher Frank Schischefsky noch nicht sagen. Am vergangenen Freitag waren es allein am Standort Kiel 300 Streikende - und dieses Mal ist auch Lübeck dabei. Es geht den Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder um mehr Geld: Sie fordern neben einem Inflationsausgleich 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat.

Ver.di-Sprecher: "Beschäftigte sind bis an die Oberkante belastet"

Schischefsky sagte, dass dem UKSH die Mitarbeiter wegliefen, weil andere Kliniken - zum Beispiel die der Kommunen - deutlich besser bezahlen. "Die Menschen, die da beschäftigt sind, sind bis an die Oberkante belastet", erklärte der ver.di-Sprecher. Das gelte für viele Bereiche im Öffentlichen Dienst, aber schwerpunktmäßig in den Krankenhäusern. Und das soll besser entlohnt werden. "Wenn wir einen Maximalversorger wie das UKSH hier in Schleswig-Holstein weiterhin am Laufen haben wollen, dann müssen wir die Menschen zumindest anständig bezahlen", so Schischefsky. Die Tarifgemeinschaft Deutscher Länder hält die Forderungen für zu hoch und nicht leistbar.

Komba ruft auch Beamte zu Aktionen auf

In Kiel ruft auch die Gewerkschaft komba gemeinsam mit dem Deutschen Beamtenbund Schleswig-Holstein (dbb sh) die Tarifbeschäftigten des öffentlichen Dienstes sowie Beamtinnen und Beamte der Kommunen und des Landes zum ganztägigen Streik auf. Um 13 Uhr startet eine Demonstration vom Exerzierplatz zum Landtag und zum Finanzministerium, wo um 14 Uhr eine Kundgebung geplant ist. Auch komba fordert eine Gehaltserhöhung um 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro und einen Inflationsausgleich.

Darüber hinausgeht es um die Besoldung von Beamtinnen und Beamten - deshalb ruft die Gewerkschaft auch ebendiese dazu auf, sich an Aktionen zu beteiligen. "Die komba Gewerkschaft weist darauf hin, dass die derzeitige Besoldung nach vorherrschender Rechtsauffassung verfassungswidrig ist", heißt es in einer Mitteilung. Im Jahr 2023 reichen die Bezüge laut komba nicht aus, um den verfassungsmäßigen Anforderungen gerecht zu werden. Weder die Preissteigerungen noch die Erhöhung der Sozialleistungen seien berücksichtigt worden. Die Gewerkschaft kritisiert die Landesregierung und Aussagen zur finanziellen Situation des Landes.

Weiterer Warnstreik im Dezember geplant

Schon jetzt ist klar, dass es am 6. Dezember einen weiteren Warnstreik geben soll - dann sogar landesweit. Ver.di rechnet damit, dass dann mehrere Tausend Menschen auf die Straße gehen werden. Die dritte Verhandlungsrunde soll am 7. Dezember stattfinden.

