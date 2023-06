Heute Bund-Länder-Treffen: Günther hat "gedämpfte Erwartungen" Stand: 15.06.2023 05:48 Uhr Die Diskussionen zwischen Bund und Ländern über die Aufnahme von Flüchtlingen sind mühsam. Vor allem geht es dabei ums Geld. Ministerpräsident Günther ist aber vorsichtig optimistisch, dass bis November eine Einigung gefunden wird. Heute beraten Bund und Länder darüber.

Dass es auf EU-Ebene endlich eine gemeinsame Position zum Umgang mit Flüchtlingen gibt, freut Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). Allerdings sieht er beim Thema Finanzen noch Klärungsbedarf. "Ich gehe mit etwas gedämpften Erwartungen in diese Ministerpräsidentenkonferenz", sagte Günther im Gespräch mit NDR Schleswig-Holstein.

Am 10. Mai hatten Bund und Länder zuletzt über Flüchtlinge diskutiert. Der Bund versprach eine Milliarde Euro zusätzlich. Auf die von den Ländern geforderten Pauschalen pro Flüchtling konnte man sich aber nicht einigen. Bis zum November soll der Streit beigelegt werden.

Vorsichtige Annäherung

Günther sieht inzwischen erste Signale, "dass die Positionen sich aufeinander zu bewegen." Dass es beim Bund ein "gewisses Grundverständnis" gebe, "dass wir atmende Systeme brauchen" - also: Je mehr Flüchtlinge kommen, desto mehr Geld sollten Städte und Gemeinden bekommen. In Teilen habe man das schon, etwa bei den Ukraine-Flüchtlingen. Zumindest, was den Zeitplan bis November angeht, zeigte sich Günther optimistisch.

"Im Land sind wir gut aufgestellt", meint Günther. "Aber insgesamt sind die Zahlen natürlich in diesem Jahr so erheblich hoch gegangen, dass auch bei uns die Kommunen an die Belastungsgrenzen gehen." Darüber werde man sprechen müssen, so Günther.

Landtag soll sich bekennen

Auch der Landtag wird sich heute mit dem Thema Flüchtlinge beschäftigen: Auf Antrag der FDP geht es um sichere Herkunftsstaaten, aber auch um die Beschlüsse der EU-Mitgliedsstaaten, nach denen es zum Beispiel Prüfverfahren an den europäischen Außengrenzen geben soll.

Im Antrag heißt es, der Landtag unterstütze diese Ziele. Weil CDU und Grüne in dieser Frage uneins sind, haben Sie keinen gemeinsamen Antrag zum Thema eingebracht. Die FDP moniert ein "schwarz-grünes Gegeneinander in dieser elementar wichtigen Frage."

Günther dagegen spricht von einem gemeinsamen Verständnis mit den Grünen. Bei der Flüchtlingspolitik in Schleswig-Holstein arbeite man "Hand in Hand." Und über das, was auf Bundesebene diskutiert werde, werde man "dann wenn es ansteht auch zu Positionierungen kommen", so Günther.

