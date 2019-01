Stand: 19.01.2019 06:00 Uhr

Hetlinger retten ihre Dorfkneipe von Ulrike Heimes

Stahl auf Stein. Die Schläge eines Meißels dröhnen im Sekundentakt aus einer Ecke des dunklen Gastraums. Ein Heizungsrohr wird freigelegt. Schlag für Schlag. In der kalten, staubigen Kate tun 14 Menschen, was getan werden muss: Kabel ziehen, Fenster ausbauen, Dreck zusammenkehren. Sie wollen ihre alte Gaststätte in der Schulstraße 7 in Hetlingen (Kreis Pinneberg) erhalten, die eigentlich abgerissen werden sollte. Doch dafür muss sie erstmal gründlich saniert werden.

Sonnabends wird geschuftet

Nur die Zapfanlage der früheren Theke steht mitten im sonst leeren Raum und lässt ahnen, dass es hier mal gemütlich war. Seit 1984 haben die Hetlinger gefeiert, debattiert, gegessen und getrunken. Davor war das reetgedeckte Haus von 1837 ein Bauernhof. Die Gaststätte gehört hier einfach her. Mitten ins Dorf. Für jeden der 1.300 Einwohner gut zu Fuß erreichbar. Nah am Elbdeich und der Hetlinger Schanze, wo sie im Sommer schwimmen gehen. Da sind sich alle Anwesenden einig. Doch seit November wird hier am Sonnabend nicht gefeiert, sondern geschuftet. Das Sanierungsteam reißt Wände ein, montiert Toiletten ab und entsorgt Dämmmaterial. Allein eine halbe Tonne Altmetall sind schon entsorgt.

Gaststätte sollte Wohnblock weichen

2017 verkündete der frühere Eigentümer, dass er die alte Reetdachkate abreißen will. Ein moderner Wohnblock sollte entstehen. Das war ein Schock für die Hetlinger. Schließlich war die Gaststätte seit Jahrzehnten der zentrale Treffpunkt des Dorfes. Die 14 Männer, die gerade in allen Ecken des Raumes hämmern, stemmen und Strippen ziehen, haben sich hier 30 Jahre lang zum Stammtisch getroffen. "Und das wollen wir eigentlich auch weiter so handhaben", sagt Clemens Koopmann. Der sympathische Mann schaut in den Raum und sieht mehr als staubige Leere: runde Geburtstage, WM-Endspiele, Konfirmationen, Silvesterparties und Vereinsfeiern. Es sind schöne Erinnerungen, die er mit dem Raum verbindet. Das sieht man an seinen leuchtenden Augen.

"So ein Dorf braucht doch einen Treffpunkt"

"Der Hetlinger an sich ist ein geselliger Mensch", erklärt er. "Ach?", meint Sibylle Koopmann lachend, die mit einem Kaffeebecher in der Hand dazu kommt und nur zufällig den selben Namen trägt. Koopmann heißen hier viele. Verwandt sind die beiden nicht. Aber bei 1.300 Einwohnern kennt hier jeder jeden. Und sie wollen, dass das so bleibt, auch für ihre Kinder. "So ein Dorf braucht doch einen Treffpunkt. Oder etwa nicht?" Sibylle Koopmanns Frage klingt wie eine Feststellung.

Charme der alten Kate bleibt erhalten

Der Renovierungstrupp sieht das genau so. Deshalb gründeten die Freunde im vergangenen Jahr eine GbR und kauften die alte Gaststätte. 400.000 Euro Eigenkapital und nochmal 100.000 Euro aus EU-Fördermitteln investieren sie jetzt. Den Charakter des Hauses von 1837 wollen sie erhalten. Gleichzeitig aber energetisch modernisieren und mehr Licht in die Räume bringen. "Hier hinten ziehen wir eine Glaswand mit Türen ein. Wenn dann Vereinssitzungen sind, kann man das abtrennen. Dann können wir hinten tagen und vorne ganz normalen Gastbetrieb laufen lassen", erklärt Patrik Erichsen den Plan.

Man kennt sich seit Schulzeiten

Obwohl es um viel Geld und jede Menge Arbeit geht, ist die Stimmung entspannt. "Streit gab es bis jetzt noch nicht. Wir kennen uns ja auch alle schon seit Jahrzehnten aus der Schule", erzählen die Männer in einer kurzen Pause. "Und wir haben Arbeitsgruppen gebildet. Wir können ja nicht mit 14 Mann über jede einzelne Kachelfarbe abstimmen. Da vertrauen wir uns, dass die Entscheidung, die eine Gruppe trifft, auch okay ist", erklärt Holger Martinsteg, der die Fördermittel beantragt hat und für die Pächtersuche zuständig ist. Die Umstehenden nicken einträchtig. Vielleicht kann so ein Projekt tatsächlich nur in einer alteingesessenen Dorfgemeinschaft funktionieren.

Restliche Arbeiten übernehmen Profis

In den kommenden Wochen werden Handwerksbetriebe die restlichen Arbeiten übernehmen. Ein Reetdachdecker hat schon begonnen, das Dach von Grund auf zu erneuern. Allein dafür rechnen die Hetlinger mit Kosten von 50.000 Euro - die Hälfte der Fördermittel, die sie zum Erhalt des historischen Dorfmittelpunktes bekommen haben. "Dann haben wir aber auch erstmal 25 Jahre Ruhe", sagt Clemens Koopmann, während er eine weitere Schubkarre Dämmmaterial in den Abfall-Container kippt. "Wir können zwar einiges selber machen, aber nicht alles. Und das ist auch gut so. Es soll ja gut werden."

Pächter gesucht

Wenn alles nach Plan läuft, ist die alte Gaststätte am 1. Mai bezugsfertig. Was noch fehlt, ist ein Pächter, der die geselligen Hetlinger bewirtet. Dass der Laden brummen wird, bezweifelt hier niemand. Denn eigentlich wollen sie in ihrer Dorfgaststätte essen und trinken. Nicht schuften.

