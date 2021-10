Herbststurm in SH: Probleme auf Straßen und Schienen Stand: 21.10.2021 10:49 Uhr Der erste Herbststurm ist da. Die Leitstellen im Land haben wegen Tief "Ignatz" ordentlich zu tun: Es gibt erste Schäden und Sperrungen.

Während es am Abend und in der Nacht noch vergleichsweise ruhige blieb, hat der Sturm am Morgen ordentlich zugelegt. Inzwischen gibt es auch erste Schäden. In Klixbüll (Kreis Nordfriesland) schlug ein Blitz ein, in Flensburg wurden wegen des starken Regens Straßen überspült.

Viele Bäume umgestürzt

Im ganzen Land haben die Feuerwehren nach Angaben der Leitstellen mehr zu tun. In den Kreisen Stormarn, Herzogtum Lauenburg und in Neumünster sind Bäume umgestürzt, auch in den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Steinburg sind die Rettungskräfte im Einsatz. Die B432 ist zwischen Ahrensbök und Pönitz (Kreis Ostholstein) war wegen Bäumen auf der Straße zeitweise in beiden Richtungen gesperrt.

Sturm löst Dach einer Lagerhalle

In Neumünster haben sich heute Morgen laut Feuerwehr Teile eines Blechdaches einer Lagerhalle gelöst - sie wurden auf die Gleise geweht. Ein Zug der AKN fuhr darüber, verkeilte sich mit den Teilen. Von den 120 Fahrgästen, darunter viele Schüler, wurde niemand verletzt. Sie mussten etwa eine Stunde im Waggon warten, bis Ersatzbusse bereit standen.

AUDIO: Sturmtief "Ignatz" zieht über Schleswig-Holstein (1 Min) Sturmtief "Ignatz" zieht über Schleswig-Holstein (1 Min)

Auch im Verkehr der Deutschen Bahn kam es zu Behinderungen. Zwischen Neumünster und Rendsburg ist ein Baum auf die Oberleitung gestürzt. Deshalb gab es Verspätungen zwischen Hamburg und Kiel sowie zwischen Hamburg und Lübeck.

Keine Fähren nach Helgoland

Zum Teil sind auch Straßen vom Regen überflutet - so stockte zum Beispiel am Morgen der Verkehr auf der A23 Richtung Süden ab Elmshorn wegen Starkregens. Probleme gibt es auch bei den Fähren von und nach Dagebüll - laut Wyker Dampfschiffs-Reederei verschieben sich ab Mittag die An- und Abfahrtszeiten. Der Schiffsverkehr zur Insel Helgoland ist für heute komplett abgesagt. Nach Angaben der Reedereien fahren weder von Büsum noch von Cuxhaven Schiffe zur Insel.

Nach Angaben eines Leitstellensprechers soll der Sturm jetzt auch noch ein bisschen zulegen. Der Deutsche Wetterdienst rechnet für die schleswig-holsteinische Nordseeküste mit vereinzelten orkanartigen Böen.

Weitere Informationen Sturmtief wirbelt weiter - Zugverkehr teilweise eingestellt An der Nordsee wehen orkanartige Böen - es besteht Sturmflutgefahr. Wälder und Parks sollten gemieden werden. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.10.2021 | 12:00 Uhr