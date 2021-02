Heiligenhafen: Bürgerentscheid über Tourismusprojekt Stand: 13.02.2021 12:00 Uhr Es geht auch um die grundsätzliche Frage: Massen-Tourismus oder eher nachhaltige Hotel-Projekte? Sonntag entscheiden die Menschen in Heiligenhafen in einem Bürgerentscheid über ein touristisches Großprojekt.

Ein 400-Betten-Hotel direkt an der Ostsee, ein Erlebnisbad und ein Parkhaus - das alles nebeneinander auf der Landzunge Steinwarder in Heiligenhafen. Die Pläne für dieses Tourismusprojekt sind bereits weit fortgeschritten. Aber die Heiligenhafener könnten das am Sonntag kippen - in einem Bürgerentscheid.

AUDIO: Bürgerentscheid über Tourismusprojekt in Heiligenhafen (1 Min)

Gegner kritisieren Massentourismus

Durch die geplanten Bauwerke würden Tiere, Pflanzen und das Landschaftsbild massiv in Mitleidenschaft gezogen, kritisiert das "Bündnis Steinwarder". Außerdem würden Hotel und Erlebnisbad noch mehr Urlauber in die - aus Sicht der Gegner - längst überfüllte Stadt holen.

Befürworter sehen viele Vorteile

Die Befürworter versprechen sich dagegen ein Schwimmbad, das auch Einheimische und Schulklassen nutzen könnten. Das werde vom Land gefördert, die Betriebskosten übernehme der Hotel-Investor anteilig. Das Familien-Hotel mache Heiligenhafen zudem als Urlaubsort noch attraktiver, sagen die Tourismus-Verantwortlichen.

Das Bauprojekt scheitert, wenn die Mehrheit am Sonntag für den Planungsstopp stimmt und das mehr als 20 Prozent aller gut 8.000 Stimmberechtigten sind. In den Wahllokalen für den Bürgerentscheid gelten strikte Hygieneauflagen.

