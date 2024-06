Stand: 03.06.2024 15:36 Uhr Heider Marktplatz: Strandkorb abgebrannt

In der Nacht von Sonntag auf Montag hat auf dem Marktplatz in Heide (Kreis Dithmarschen) ein Strandkorb gebrannt. Als die Einsatzkräfte ankamen, brannte dieser bereits in voller Ausdehnung. Ein weiterer Strandkorb sowie ein Sonnenschirm und die Folienwand eines Pavillions wurden ebenfalls beschädigt. 3.000 Euro Schaden sind durch das Feuer entstanden. Die Kriminalpolizei ermittelt die Brandursache und bittet Zeugen, sich zu melden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.06.2024 | 16:30 Uhr