Stand: 27.01.2025 16:03 Uhr Harrislee: Mann bei Grenzkontrolle festgenommen

Bei einer Grenzkontrolle am Übergang in Harrislee (Kreis Schleswig-Flensburg) hat die Bundespolizei am Wochenende einen Mann aus dem Irak verhaftet. Er hatte zuvor versucht, nach Dänemark einzureisen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 35-Jährige seit 2022 mit einem Haftbefehl gesucht wird, weil er gegen das Aufenthaltsgesetz verstoßen hatte. Er wurde verhaftet und ins Gefängnis nach Kiel gebracht. Dort muss er jetzt laut Bundespolizei rund 200 Tage verbringen. Außerdem leiteten die Polizisten ein neues Verfahren wegen Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz ein, weil sich der Iraker weiterhin unerlaubt in Deutschland aufhält.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Schleswig-Flensburg