Stand: 18.11.2019 12:04 Uhr

Großer Hirsch gefährdet Verkehr auf A215

Ein großer Hirsch sorgt derzeit für Gefahrensituationen auf der A215 bei Blumenthal (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Nach Angaben der Polizei läuft das Tier mit gewaltigem Geweih seit mehr als einer Woche regelmäßig in den Abendstunden am Fahrbahnrand entlang. Erschrockene Autofahrer meldeten sich immer wieder, so ein Sprecher. Allein am vergangenen Wochenende bekamen die Beamten vier Hinweise. Demnach wurde das Tier an verschiedenen Stellen gesehen, auch rund um das Bordesholmer Dreieck, das die A215 mit der A7 verbindet. Zu Unfällen ist es durch den Hirsch laut Polizei noch nicht gekommen. Auch habe es noch keine Hinweise gegeben, dass das Tier bereits auf der Fahrbahn war.

Hirsch markiert Revier an A215 bei Blumenthal NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 18.11.2019 10:30 Uhr Ein Hirsch taucht derzeit immer wieder an der A215 in Höhe Blumenthal auf - direkt an der Fahrbahn. Erschrockene Autofahrer melden sich bei der Polizei. Das Tier selbst hat die Ruhe weg...







Hirsch ist nicht hinter Weidezaun zu bekommen

Die Polizei versucht nun herauszubekommen, wo das Tier durch den Wildzaun an der Autobahn geschlüpft ist. An Aus- und Abfahrten fehlt dieser Zaun. Der Hirsch könne nach Angaben der Beamten aber auch durch ein Loch im Zaun an den Rand der A215 gelangt sein. Alle Versuche, den Hirsch wieder hinter den Weidezaun zu bekommen, sind bislang gescheitert.

Für Jäger-Einsatz müsste A215 gesperrt werden

Ein Jäger könnte das Tier zwar auch abschießen. Dafür müsste die Polizei jedoch die komplette Autobahn sperren. Aktuell ist das nicht geplant, jedoch steht die zuständige Polizei in Neumünster mit der Kreisjägerschaft in Kontakt. Autofahrern wird empfohlen, sich sofort unter der 110 zu melden, sollten sie das Tier sehen.

Die aktuelle Verkehrslage - auch bei Blumenthal - finden Sie in den NDR Verkehrsmeldungen für Norddeutschland.

Karte: Hirsch gefährdet Autofahrer auf A215

