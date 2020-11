Großbrand auf Reiterhof im Kreis Stormarn

Stand: 08.11.2020 11:11 Uhr

In der Nacht zum Sonntag hat es zwei Großbrände in Schleswig-Holstein gegeben. In Stubbendorf (Kreis Stormarn) brannte ein Haus ab, in Welmbüttel (Kreis Dithmarschen) wurde ein Mehrfamilienhaus stark beschädigt.