Grippe-Impfungen stark nachgefragt - Impfstoff teils knapp Stand: 12.10.2020 10:43 Uhr In Schleswig-Holstein werden die Grippe-Schutzmittel knapp. Dieses Jahr hätten sich innerhalb kurzer Zeit mehr als doppelt so viele Menschen impfen lassen wie sonst, teilte der Apothekerverband mit.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und viele Krankenkassen haben in den vergangenen Monaten dazu aufgerufen, sich gegen die Grippe impfen zu lassen - ganz besonders die Risikogruppen. Denn bei einer Kombi-Infektion mit Grippe und dem Coronavirus kann, Wissenschaftlern vom Robert-Koch-Institut (RKI) und Helmholtz-Zentrum zufolge, ein schwerer Krankheitsverlauf nicht ausgeschlossen werden. Der Aufruf scheint gewirkt zu haben: Es gibt in diesem Jahr einen regelrechten "Run" auf die Grippeschutzimpfung.

AUDIO: Grippe-Impfstoff wird in Schleswig-Holstein knapp (1 Min)

Trotz größerer Bestellung wird der Impfstoff knapp

Ärzte, Apotheken und Bundesbehörden haben in diesem Jahr rund 26 Millionen Impfdosen geordert - das ist im Vergleich zum Vorjahr fast ein Drittel mehr. Und trotzdem: In einigen Praxen in Schleswig-Holstein werden die Grippe-Impfdosen schon knapp. Nach Angaben des Apothekerverbandes Schleswig-Holstein ließen sich jetzt innerhalb von fünf Wochen genauso viele Menschen impfen, wie im vergangenen Jahr in fünf Monaten. Eine schnelle Nachbestellung funktioniert nicht, weil die Produktion aufwendig ist und dauert.

