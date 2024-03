Stand: 08.03.2024 10:39 Uhr "Gorch Fock" legt ab Richtung Marokko

Das Segelschulschiff der Marine "Gorch Fock" startet am Freitag von seinem Heimathafen Kiel aus über Gijon in Spanien in Richtung Afrika. An Bord ist zunächst die Stammbesatzung. Dort werden Ende Mai Offiziersanwärter zusteigen. Danach geht es über das marokkanische Tanger nach Porto in Portugal, wo ein Crewwechsel stattfinden soll.

Zur Kieler Woche 2024 soll das Schiff zurück im Heimathafen sein, um die Windjammerparade anzuführen.

