Stand: 06.01.2025 13:14 Uhr Glinde: Sprinkleranlage in Schule löst Feuerwehreinsatz aus

In Glinde im Kreis Stormarn hat eine Sprinkleranlage im Schulzentrum am Oher Weg für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Obwohl es laut Leitstelle nicht gebrannt hatte, ging gegen vier Uhr am Montagmorgen die Brandmeldeanlage los. Mehrere Löschfahrzeuge der Feuerwehr rückten an. Vor Ort wurde schnell deutlich, dass aus noch ungeklärter Ursache die Sprinkleranlage angegangen war. Mehrere Räume der Schule sowie das Treppenhaus standen unter Wasser. Über den Schaden ist derzeit noch nichts bekannt. Die Einsatzstelle wurde laut Leitstelle gegen 6 Uhr dem Hausmeister der Schule übergeben. Ob am Mittwoch, dem ersten Schultag des neuen Jahres, Unterricht stattfinden kann, ist noch ungeklärt.

