Stand: 07.01.2025 15:00 Uhr Nach Feuerwehreinsatz in Glinder Schule: Unterricht findet statt

Die Stadt Glinde (Kreis Stormarn) hat mitgeteilt, dass der Unterricht im Schulzentrum am Oher Weg am Mittwoch normal stattfinden wird. Eine defekte Sprinkleranlage hatte am Montag für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt, weil die Anlage etwa zehn Klassenräume, das Treppenhaus und die Flure mit Löschwasser geflutet hatte. Laut Leitstelle ging gegen vier Uhr am Montagmorgen die Brandmeldeanlage los, obwohl es zuvor nicht gebrannt hatte. Circa zwei Stunden lang sei die Feuerwehr damit beschäftigt gewesen, das Gebäude trocken zu legen. Mittlerweile seien die meisten Spuren beseitigt, sagte die Stadt am Dienstag. Ein Raum müsse aufwendiger renoviert werden. Weiter hieß es, dass ein defektes Teil der Sprinkleranlage sowie der Brandmeldeanlage ausgetauscht wurden. Zur Schadenssumme kann die Stadtverwaltung, so ein Sprecher, aktuell keine Angaben machen.

