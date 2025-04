Stand: 02.04.2025 07:40 Uhr Gleich zwei Auto-Diebstähle im Kreis Steinburg

Im Kreis Steinburg sind innerhalb kurzer Zeit gleich zwei Autos gestohlen worden. Zwischen Mittwoch vergangener Woche und vergangenem Montag haben Unbekannte ein weißes Fiat-Wohnmobil in Herzhorn entwendet. Außerdem ist laut Polizei am frühen Montagmorgen ein grauer BMW in Itzehoe gestohlen worden. Trotz sofortiger Fahndung konnten die Unbekannten fliehen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Steinburg