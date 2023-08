Getreidesilo-Brand in Wesselburen: Feuer flammt wieder auf Stand: 31.08.2023 15:03 Uhr Eigentlich war der Feuerwehreinsatz am brennenden Getreidesilo in Wesselburen beendet. Am Morgen vermeldete die Feuerwehr, dass das Feuer im Silo gelöscht sei. Doch nun brennt es im Inneren des Turms erneut.

Am Morgen vermeldete ein Feuerwehrsprecher in Pinneberg noch den Erfolg, dass das Feuer in der Trocknungsanlage nach zwei Tagen endlich aus sei. Doch jetzt sind in dem 40 Meter hohen Getreidesilo in Wesselburen (Kreis Dithmarschen) die Flammen wieder aufgelodert.

Die Einsatzkräfte wollen das Feuer nun nach eigenen Angaben mit einer großen Lösch-Lanze bekämpfen - aus ihr schießt das Wasser mit großem Druck fächerartig in die Flammen. Die Lanze wird laut Feuerwehr normalerweise bei Schiffsbränden eingesetzt. Pläne, den Brand mit Kohlendioxid zu löschen, haben die Einsatzkräfte wieder verworfen.

Seit zwei Tagen brennt das Getreidesilo in Wesselburen

Am Dienstag war der Turm, in dem rund 30 Tonnen Getreide lagerten, in Brand geraten. Seitdem waren insgesamt 500 Einsatzkräfte vor Ort - zeitweise waren 200 Frauen und Männer gleichzeitig mit den schwierigen Löscharbeiten beschäftigt. Auch sah es zwischenzeitlich so aus als könnte das Gebäude sogar einstürzen - doch diese Gefahr konnte gebannt werden.

Verletzt wurde bei dem Feuer bislang niemand. Die Brandursache ist unklar, die Polizei ermittelt.

