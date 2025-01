Stand: 09.01.2025 16:28 Uhr Gesundheitsministerin besucht LungenClinic in Großhansdorf

Schleswig-Holsteins Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU) hat am Donnerstagnachmittag die LungenClinic in Großhansdorf (Kreis Stormarn) besucht. Vor dem Hintergrund der bevorstehenden bundesweiten Krankenhausreform hat es auch ein Gespräch gegeben. Mit der Krankenhausreform von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) soll es weniger Krankenhäuser, aber gleichzeitig eine bessere Behandlungsqualität in großen Kliniken geben. Gesundheitsministerin von der Decken war außerdem vor Ort, um den vom Land geförderten Neubau eines Bettenhauses auf dem Klinikgelände zu besichtigen. Das Land hatte 80,4 Millionen Euro in den Neubau investiert, der dieses Jahr fertiggestellt werden soll.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Stormarn