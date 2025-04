Stand: 11.04.2025 12:55 Uhr Gerrit Derkowski soll CDU Kiel in den OB-Wahlkampf führen

Die Kieler CDU hat ihren Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl in Kiel vorgestellt. Der 55-jährige Gerrit Derkowski soll für die Christdemokraten in der Landeshauptstadt in den Wahlkampf gehen. Das hat der Kreisvorstand der Partei vorgeschlagen. Die Kreispartei muss jetzt noch über den Vorschlag des Vorstandes entscheiden. Derkowski ist Journalist und war jahrelang Moderator des NDR unter anderem beim SH-Magazin. Amtsinhaber Ulf Kämpfer (SPD) wird nicht erneut antreten, die Amtszeit des 52-jährigen Politikers endet im April 2026. Die Wahl zum Kieler Oberbürgermeister findet am 16. November 2025 statt.

