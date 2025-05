Stand: 15.05.2025 07:36 Uhr Scheune in Steenfeld brennt aus

In Steenfeld (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist am Mittwochabend eine Scheune in der Pemelner Dorfstraße in Brand geraten. Laut Polizei war das Gebäude zu einer Werkstatt umgebaut worden, in der Oldtimer restauriert wurden. Das Feuer brach offenbar bei Schweißarbeiten an einem Auto aus. Der Mann, der an dem Fahrzeug arbeitete, konnte die Werkstatt rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt. Die Feuerwehr war mehr als fünf Stunden vor Ort.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Rendsburg-Eckernförde