Stand: 22.11.2024 16:42 Uhr Gemeinde Sylt stellt Wärmeplan vor

Die Gemeinde Sylt (Kreis Nordfriesland) stellt am Freitagabend ihren Wärmeplan vor. Hausbesitzer erfahren, welche Ortsbereiche generell für einen Wärmenetzausbau geeignet sind, so die Gemeinde. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr im Congress Centrum Sylt. Die Amtsgemeinden List, Wenningstedt-Braderup, Kampen und Hörnum auf der Insel haben ebenfalls eine Wärmeplanung in Auftrag gegeben, die aber noch in Arbeit ist.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland Sylt