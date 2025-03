Stand: 28.03.2025 13:37 Uhr Gemeinde Seeth sucht Freiwillige für Baumpflanz-Aktion

Die Gemeinde Seeth in Nordfriesland will am Sonntag rund 250 Bäume pflanzen und sucht dafür noch freiwillige Helfer. Mitinitiatorinnen Andrea Timm-Meves erklärte: "Hintergrund ist die Klimakrise. Jede Gemeinde sollte tätig werden." Die Gemeinde Seeth hatte beim Kreis einen Antrag auf Finanzierung der Bäume gestellt und den Zuschlag bekommen. Unter den rund 250 Bäumen sind auch Obstbäume, die später für die Allgemeinheit in Seeth zur Verfügung stehen sollen. Um 10 Uhr geht die Pflanz-Aktion am Sonntag am Dorfgemeinschaftshaus los.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.03.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland