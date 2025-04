Stand: 09.04.2025 06:29 Uhr Geldautomaten-Sprengung in Norderstedt

In der Nacht zu Mittwoch haben Unbekannte in Norderstedt (Kreis Segeberg) einen Geldautomaten gesprengt. Laut Polizei hatten Anwohner gegen 3.30 Uhr die Explosion gehört und die Polizei verständigt. Der Automat befindet sich an einem Kiosk an der Landesgrenze zu Hamburg. Nach derzeitigen Kenntnissen wurde der Kiosk zwar beschädigt, droht aber laut Polizei nicht einzustürzen. Die Spurensicherung ist vor Ort, der Bereich ist abgesperrt. Verletzt wurde bei der Automatensprengung niemand. Ob die Unbekannten Geld stehlen konnten, ist noch unklar.

