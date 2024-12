Stand: 25.12.2024 12:18 Uhr Weniger Geldautomaten-Sprengungen in 2024

Die Zahl der Geldautomaten-Sprengungen ist in Schleswig-Holstein zurückgegangen. Wie das Landeskriminalamt mitteilt, gab es in diesem Jahr eine vollendete Tat, in drei weiteren Fällen blieb es beim Versuch. 2023 hatte es acht vollendete Sprengungen und einen Versuch gegeben. Auch in Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern sind die Zahlen deutlich gesunken. Laut Polizei liegt das an verstärkten Schutzmaßnahmen der Banken und Ermittlungserfolgen der Behörden.

Archiv 3 Min Nachrichten 14:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.12.2024 | 12:18 Uhr