Stand: 02.06.2024 12:31 Uhr Gegen A20-Weiterbau: Fahrraddemo zwischen Itzehoe und Elmshorn

Laut Polizei sind es etwa 250 Fahrradfahrer aus den Kreisen Pinneberg, Steinburg und Dithmarschen, die heute auf kleineren Straßen in der Region demonstrieren. Sie fahren zunächst von Hohenfelde nach Glückstadt. Dort sollen mit der Elbfähre weitere 100 bis 150 Radfahrerinnen und Radfahrer aus Niedersachsen ankommen, um gegen den Weiterbau der A20 zu demonstrieren. Die A20 ist laut ihnen eines der umweltfeindlichsten Projekte in Deutschland. Sie zerstöre Naturräume und verursache alleine schon durch den Bau ein hohes Maß an Klimaschäden und Lärm. Der Bau der A20 steht seit Jahren still. Die Autobahn soll von Mecklenburg-Vorpommern über Lübeck und Bad Segeberg bis nach Niedersachsen führen.

