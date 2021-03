Geflügelpest im Kreis Plön: 76.000 Hühner werden getötet Stand: 07.03.2021 18:34 Uhr Die Geflügelpest - auch Vogelgrippe genannt - ist im Kreis Plön nachgewiesen worden. Das Friedrich-Löffler-Institut (FLI) hat den Erreger H5N8 in einer Geflügelhaltung festgestellt.

Ein Spezialbetrieb muss nun die rund 76.000 Legehennen keulen, damit sich das Virus nicht weiter ausbreitet. Wie das schleswig-holsteinische Landwirtschaftsministerium am Sonntagabend mitteilte, darf außerdem das Betriebsgelände nicht betreten werden. Die Region wurde in einem Radius von drei Kilometern zum Sperrbezirk und in einem Umkreis von zehn Kilometern zum Beobachtungsgebiet erklärt. Es ist bisher der größte in Schleswig-Holstein betroffene Betrieb.

Albrecht: Situation verschärft sich wieder

"Das ist ein schwerer Schlag für den betroffenen Betrieb und zeigt, dass sich die Situation im Land in Bezug auf das Geflügelpestgeschehen leider wieder verschärft", sagte Landwirtschaftsminister Jan Philipp Albrecht (Grüne). "Nachdem wir seit Ende Dezember keine Fälle in Geflügelhaltungen mehr verzeichnen mussten, zeigt die derzeitige Zunahme von Fällen bei Wildvögeln und Hausgeflügel, dass der Infektionsdruck wieder deutlich zugenommen hat." In Schleswig-Holstein ist damit in bislang neun Geflügelhaltungen mit insgesamt rund 81.000 Tieren die Geflügelpest nachgewiesen worden.

Weitere Wildvögel verendet

Darüber hinaus hat das FLI aktuell 22 weitere Nachweise der Geflügelpest bei Wildvögeln in den Kreisen Dithmarschen, Ostholstein, Plön, Schleswig-Flensburg, Segeberg, Steinburg, Stormarn und der Hansestadt Lübeck bestätigt. Die Gesamtzahl der im aktuellen Geschehen bestätigten Nachweise bei Wildvögeln erhöht sich damit auf rund 485.

In den Jahren 2016/17 hatte es bundesweit eine Geflügelpest-Epidemie gegeben. Die Saison war als schwerste, am längsten dauernde und am weitesten verbreitete Geflügelpest seit Beginn der Aufzeichnungen in die Geschichte eingegangen. Schleswig-Holstein ist als Drehscheibe des Vogelzuges im Vergleich zu anderen Bundesländern besonders stark betroffen.

