Gastro-Betriebe schreiben Brandbrief gegen Tarifvertrag Stand: 08.04.2025 07:29 Uhr Der neu ausgehandelte Tarifvertrag zwischen der DEHOGA und der Gewerkschaft NGG im Hotel- und Gaststättengewerbe gilt seit dem 1. November 2024 und soll im Land allgemeinverbindlich gelten. In Kiel regt sich Widerstand.

Nachdem die Landesregierung von Schleswig-Holstein erklärt hat, den Lohn- und Gehaltstarifvertrag für das Hotel- und Gaststättengewerbe allgemeinverbindlich zu machen, gibt es jetzt Gegenwind. Mehrere kleinere und mittlere Betriebe haben sich mit einem Brandbrief an das Wirtschaftsministerium in Kiel gewandt. NDR Schleswig-Holstein liegt der Brief vor.

Darin fordern sie, dass die Allgemeinverbindlichkeit aufgehoben wird, weil der ausgehandelte Tarifvertrag des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) und die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) für einige zu teuer ist. Der Vertrag gilt rückwirkend seit dem 1. November 2024. Ab 1. Mai steigen dann die wie vereinbart die Löhne.

Vertreter von rund 70 Kieler Restaurants waren am Montag (7.4.) zu einem Gespräch im Wirtschaftsministerium eingeladen. Über Ergebnisse sei vorerst Stillschweigen vereinbart worden, sagte Konstantin Koch, Restaurantinhaber und Mit-Initiator des Brandbriefs.

DEHOGA-Tarifvertrag ja, aber nicht für alle Beschäftigten

"Wir finden es ja richtig, dass es diesen Tarifvertrag gibt. Das Einzige, was wir bemängeln, ist, dass Minijobber, Werkstudenten und geringfügig Beschäftigte damit eingeschlossen werden sollen", sagte Koch. "Wir glauben, das kann nicht funktionieren. Festangestellte sollten auch definitiv Anspruch auf den Lohn haben."

Demnach sei der Lohnanstieg für einige Betriebe mit 17 Prozent zu teuer. Der Tarifvertrag sieht mindestens 14,97 Euro pro Stunde vor - der gesetzliche Mindestlohn hingegen liegt bei 12,82 Euro. Das Wirtschaftsministerium will sich im Laufe des Dienstags zu den Gesprächen und möglicher Konsequenzen äußern.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.04.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel