GSG 9 künftig an der Ostseeküste in Neustadt stationiert

Die Eliteeinheit GSG 9 der Bundespolizei wird künftig auch in Neustadt in Holstein (Kreis Ostholstein) an der Ostsee stationiert sein. Das Bundesinnenministerium hat dies beschlossen, um auf die wachsende Bedrohungslage auf See besser reagieren zu können. Pläne für einen Standort an der Küste gab es bereits seit einiger Zeit. Nun hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) diese Woche den offiziellen Startschuss gegeben. Die Präsenz der GSG 9 an der Ostsee soll die Sicherheit im maritimen Bereich weiter verstärken.

