Stand: 31.07.2024 14:07 Uhr Fußball-Landespokal: Lübeck schlägt Lübeck

Der VfB Lübeck hat das Stadtderby im Landespokal gewonnen. Im Viertelfinale gegen den 1. FC Phönix auf der Lohmühle stand es am Ende 2:1. Am 10. August geht es für den VfB Lübeck weiter mit dem Regionalliga-Spiel gegen die zweite Mannschaft des HSV. Phoenix muss am Sonnabend bei BW Lohne ran.

