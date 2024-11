Abgabe des Antrags: Nur persönlich im Bürgerbüro bzw. Einwohnermeldeamt des Hauptwohnsitzes

Wartezeit bis zur Ausfertigung: 4-6 Wochen

Persönliches Abholen erforderlich: nur bei Expressbestellung

Passbildautomat in der Behörde: nein

E-Mail für die Karteikartenabschrift: fahrerlaubnisbehoerde@dithmarschen.de

Bearbeitungszeit Karteikartenabschrift: unverzüglich

Abgabe des Antrags: persönlich, postalisch per Antragsformular oder online

Terminvergabe telefonisch: (04151) 86 73 37, Montag bis Freitag 7.30-12 Uhr, Dienstag 14-16 Uhr, Donnerstag 14-18 Uhr

Terminvergabe online: strassenverkehr@kreis-rz.de

Wartezeit auf den Termin: 1 Tag

Wartezeit bis zur Ausfertigung: 4-6 Wochen

Persönliches Abholen erforderlich: In der Regel ja. Der neue Führerschein kann auch bei der Gemeinde-, Amts- oder Stadtverwaltung abgeholt werden (gilt nicht für Mölln und Amt Breitenfelde).

Passbildautomat in der Behörde: ja

E-Mail für die Karteikartenabschrift: strassenverkehr@kreis-rz.de

Bearbeitungszeit Karteikartenabschrift: 1-2 Arbeitstage

Abgabe des Antrags: persönlich oder postalisch an Kreis Nordfriesland, Führerscheinstelle, Marktstraße 6, 25813 Husum

Terminvergabe telefonisch: (04841) 672 10, erreichbar Montag bis Donnerstag 8-16 Uhr, Freitag 8-12 Uhr

Terminvergabe online: unter diesem Link

Öffnungszeiten: nur am Dienstag 8-11.30 Uhr

Wartezeit auf den Termin: keine (spontanes Erscheinen am Dienstag ist möglich)

Wartezeit bis zur Ausfertigung: 6 Wochen, Tendenz steigend

Persönliches Abholen erforderlich: nein

Passbildautomat in der Behörde: ja

E-Mail für die Karteikartenabschrift: fuehrerschein@nordfriesland.de

Bearbeitungszeit Karteikartenabschrift: 1-3 Wochen, Tendenz steigend

Abgabe des Antrags: nur persönlich

Terminvergabe telefonisch: (04521) 78 88 00 (nur für Bürger ohne Internetzugang)

Terminvergabe online: unter diesem Link

Öffnungszeiten: Montag, Dienstag, Freitag 7.30-12 Uhr, Donnerstag 7.30-12 Uhr und 14-17 Uhr

Wartezeit auf den Termin: 4-7 Tage

Wartezeit bis zur Ausfertigung: 4 Wochen

Persönliches Abholen erforderlich: nur in Einzelfällen

Passbildautomat in der Behörde: nein

Karteikartenabschrift: per Formular

Bearbeitungszeit Karteikartenabschrift: bis zu 2 Wochen

Abgabe des Antrags: persönlich oder postalisch an Kreisverwaltung Pinneberg, Kurt-Wagener-Straße 11, 25337 Elmshorn. Zum Jahresende 2024 soll es auch online gehen.

Terminvergabe telefonisch: (04121) 450 20, erreichbar Montag, Mittwoch, Donnerstag 7.30-16 Uhr, Dienstag 7.30-17.30 Uhr und Freitag 7.30-14 Uhr

Terminvergabe online: unter diesem Link, unter dem auch Antragsformulare für den Postversand zu finden sind.

Öffnungszeiten: Montag, Dienstag, Donnerstag, Freritag 7.30-12 Uhr und Dienstag 14-17.30 Uhr

Wartezeit auf den Termin: 1 Woche Tendenz steigend

Wartezeit bis zur Ausfertigung: im November 4-6 Wochen, zum Jahreswechsel 10-12 Wochen

Persönliches Abholen erforderlich: ja

Passbildautomat in der Behörde: ja

E-Mail für die Karteikartenabschrift: fuehrerschein@kreis-pinneberg.de

Bearbeitungszeit Karteikartenabschrift: 1 Tag

Abgabe des Antrags: nur persönlich in Fahrerlaubnisstelle oder im Amt am Wohnort (außer Ascheberg, Plöner See und Stadt Plön)

Terminvergabe telefonisch: (04522) 74 38 30

Terminvergabe online: unter diesem Link

Öffnungszeiten: Montag-Freitag 8.30-12 Uhr, Dienstag auch 14.30-18 Uhr

Wartezeit auf den Termin: 1 Tag

Wartezeit bis zur Ausfertigung: 2 Wochen

Persönliches Abholen erforderlich: ja

Passbildautomat in der Behörde: nein

E-Mail für die Karteikartenabschrift: fahrerlaubnis@kreis-ploen.de oder postalisch: Kreis Plön, Fahrerlaubnisbehörde, Hamburger Str. 17/18, 24306 Plön

Bearbeitungszeit Karteikartenabschrift: sofort

Abgabe des Antrags: persönlich (Kaiserstraße 8, 24768 Rendsburg oder Ämter Mittelholstein, Flintbek, Bordesholm, Kronshagen, Nortorfer Land, Achterwehr, Eiderkanal, Hüttener Berge), postalisch oder online unter diesem Link

Terminvergabe telefonisch: in Rendsburg, Anfragen unter: (04331) 202 70 38

Öffnungszeiten: Montag 8-12 Uhr, Dienstag 8-12 Uhr und 14-17.30 Uhr, Mittwoch 7.15-12 Uhr, Donnerstag 8-12 Uhr und 14-16 Uhr, Freitag 8-12 Uhr in Rendsburg

Wartezeit bis zur Ausfertigung: derzeit 2-3 Wochen

Persönliches Abholen erforderlich: nein

Passbildautomat in der Behörde: ja

Karteikartenabschrift: Link s.o.

Bearbeitungszeit Karteikartenabschrift: wenige Tage

Abgabe des Antrags: nur persönlich in den gemeinsamen Führerscheinstellen von Stadt und Kreis in Flensburg und Schleswig

Terminvergabe telefonisch: nein

Terminvergabe online: unter diesem Link oder an den Terminals vor Ort

Öffnungszeiten: Montag-Freitag 8.30-12 Uhr, Donnerstag auch 15-17 Uhr

Wartezeit auf den Termin: im November noch kurzfristig, zum Jahreswechsel voraussichtlich 2 Wochen

Wartezeit bis zur Ausfertigung: 2-3 Wochen

Persönliches Abholen erforderlich: nein

Passbildautomat in der Behörde: nein, aber in Schleswig nebenan beim Schildermacher, in Flensburg fußläufig im Förde-Park

E-Mail für die Karteikartenabschrift: unter diesem Link oder postalisch

Bearbeitungszeit Karteikartenabschrift: 1-2 Wochen

Abgabe des Antrags: persönlich oder postalisch per Antrag an Kreis Segeberg, FD 36.00 Fahrerlaubnisse, Hamburger Str.30, 23795 Segeberg

Terminvergabe telefonisch: nein

Terminvergabe online: unter diesem Link

Öffnungszeiten: Montag-Freitag 8.30-12 Uhr, Donnerstag auch 14-16 Uhr

Wartezeit auf den Termin: wenige Tage bis 3 Wochen

Wartezeit bis zur Ausfertigung: bis zu 3 Monaten

Persönliches Abholen erforderlich: nein

Passbildautomat in der Behörde: nein

E-Mail für die Karteikartenabschrift: unter diesem Link

Bearbeitungszeit Karteikartenabschrift: 1-2 Wochen

Abgabe des Antrags: nur persönlich

Terminvergabe telefonisch: (04821) 695 00, Menüauswahl 4

Terminvergabe online: unter diesem Link

Öffnungszeiten: Montag-Freitag 8-12 Uhr, Dienstag auch 14-15.15 Uhr, Donnerstag auch 14-17.30 Uhr

Wartezeit auf den Termin: im November kurzfristig, zum Jahreswechsel mehrere Wochen

Wartezeit bis zur Ausfertigung: 3 Wochen, Tendenz steigend

Persönliches Abholen erforderlich: nein

Passbildautomat in der Behörde: nein

Karteikartenabschrift: fahrerlaubnisbehoerde@steinburg.de oder an Kreis Steinburg, Verkehrsaufsicht, Fahrerlaubnisbehörde, Viktoriatr. 16-18, 25524 Itzehoe

Bearbeitungszeit Karteikartenabschrift: wenige Tage

Abgabe des Antrags: nur postalisch. Antrag unter diesem Link.

Wartezeit bis zur Ausfertigung: mindestens 12 Wochen

Persönliches Abholen erforderlich: im Bürgerbüro des Wohnorts

Passbildautomat in der Behörde: nein

E-Mail für die Karteikartenabschrift: online oder per postalischem Antrag unter diesem Link

Bearbeitungszeit Karteikartenabschrift: 1-2 Tage

Abgabe des Antrags: nur persönlich am Schnellschalter bei Kiel Services - Fahrerlaubnisse, Saarbrückenstraße 147, 24113 Kiel ohne Termin

Öffnungszeiten: Montag, Dienstag 7.30-12 Uhr und 13-16 Uhr, Mittwoch 7.30-12 Uhr, Donnerstag 8-12 Uhr und 13-17 Uhr, Freitag 7.30-12 Uhr

Wartezeit bis zur Ausfertigung: 4 Wochen

Persönliches Abholen erforderlich: nein

Passbildautomat in der Behörde: ja

Karteikartenabschrift: fahrerlaubnisbehoerde@kiel.de, Tel. (0431) 901 28 00 oder postalisch (s.o.)

Bearbeitungszeit Karteikartenabschrift: wird nach Möglichkeit sofort bearbeitet

Abgabe des Antrags: nur persönlich in den Bürgerservicebüros mit unterschiedlichen Öffnungszeiten

Terminvergabe telefonisch: (0451) 115, erreichbar Montag-Freitag 7-19 Uhr

Terminvergabe online: unter diesem Link

Wartezeit auf den Termin: kurzfristig

Wartezeit bis zur Ausfertigung: 14 Tage

Persönliches Abholen erforderlich: nein

Passbildautomat in der Behörde: nein

E-Mail für die Karteikartenabschrift: ordnungsamt@luebeck.de

Bearbeitungszeit Karteikartenabschrift: keine Angabe