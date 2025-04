Stand: 29.04.2025 08:06 Uhr Westküstenklinikum bekommt Auszeichnung für Endoprothetik

Die Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie hat die Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie am Westküstenklinikum in Heide (Kreis Dithmarschen) zertifiziert. Damit gehört die Klinik zu insgesamt vier Versorgungszentren im Land. Hauptkriterium für das Zertifikat ist die Erfahrung der einzelnen Operateure. In der Klinik wurden im vergangenen Jahr bei mehr als 600 Patientinnen und Patienten künstliche Gelenke eingesetzt. Seit 2019 ist die Zahl dieser Operationen um 70 Prozent gestiegen. Nach Angaben eines Kliniksprechers ist dieser Bereich bewusst ausgebaut worden, weil in der Region viele potentielle Patienten lebten, die eine derartige Operation benötigten.

