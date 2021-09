Freiwillige Helfer kämpfen gegen Japanischen Staudenknöterich Stand: 04.09.2021 14:20 Uhr Satte, grüne Blätter mit kleinen, weißen Blüten: eigentlich sieht er ganz hübsch aus, der Japanische Staudenknöterich. Doch wenn er außerhalb von Gärten wächst, wird er zum Problem.

Und das tut er - zum Beispiel dann, wenn Menschen ihre Gartenabfälle einfach in die Natur kippen. Wenn da Reste des Japanischen Staudenknöterichs dabei sind, breitet der sich schnell aus. Nicht umsonst gilt er als invasive Pflanze. Er bildet bis zu zwei Meter tiefe Wurzeln und wächst extrem schnell.

Zehn Müllsäcke voll mit Japanischem Staudenknöterich

Auch in einem Moor bei Klein Bennebek (Kreis Schleswig Flensburg) sind Gartenabfälle mit Resten des Japanischen Staudenknöterichs gelandet. Die Folge: Heimische Pflanzen werden von der invasiven Art verdrängt. Nun bekämpfen 26 junge Menschen in ihrem Freiwilligen Ökologischen Jahr den Eindringling, versuchen die Wurzeln auszugraben. Zehn Müllsäcke voll mit Knöterich schaffen sie an diesem Tag. "Ich habe vor allem gelernt, wie blödsinnig das eigentlich alles ist. Es müssten einfach Leute aufhören, Sachen in die Gegend zu schmeißen. Dann müssten wir das alles nicht machen", sagt einer der Helfer.

Sorge um seltene Arten

Christopher Spann von der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein erklärt: "Die Pflanze macht einen sehr dichten Bestand und beschattet alles, was drunter wächst. Das ist für die typischen Moorarten, die hier vorkommen, der Tod. Die können darunter nicht mehr wachsen. Das ist auch ein Problem für eine seltene Schmetterlingsart, die in Schleswig-Holstein nur noch in diesem Moor vorkommt, das Rotbraune Ochsenauge. Wenn wir weiter das Habitat für diese Art verlieren, kann es sein, dass sie auch hier irgendwann verschwindet", sagt Spann.

Kampf dauert lange

Denn den Kampf gegen den Japanischen Staudenknöterich kann man nur schwer gewinnen, die Pflanze wird erst mal weiter in dem Moor bei Klein Bennebek wachsen. Die Helfer müssen wieder kommen, noch tiefer graben, die Wurzeln zerstören. Bis der Knöterich hier wirklich verschwunden ist, dauert es Jahre.

