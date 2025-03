Stand: 14.03.2025 20:49 Uhr Frau bei Zusammenstoß mit Traktor in Damlos verletzt

In Damlos (Kreis Ostholstein) ist eine junge Frau bei einem Zusammenstoß mit einem Traktor schwer verletzt worden. Die 23-Jährige sei Freitagvormittag auf schneeglatter Fahrbahn in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei mit. Sie fuhr frontal in einen Traktor. Die Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der 33-jährige Fahrer des Traktors blieb unverletzt.

