Stand: 11.09.2024 16:56 Uhr Franziska Lagemann erhält Bücherpiraten-Kinderliteraturpreis

Der Kinderliteraturpreis der Bücherpiraten geht in diesem Jahr an die Autorin Franziska Lagemann. Eine Jury aus Kindern im Alter von acht bis zehn Jahren zeichnete sie für ihr Buch "Die total normalen Abenteuer von Odette Germaine" mit dem Preis "Goldener Bücherpirat" aus. Das hat das Kinderliteraturhaus in Lübeck mitgeteilt. Die Preisverleihung findet im Rahmen des Bücherpiraten-Festivals am 21. September um 15 Uhr im Bücherpiraten-Haus statt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck Kinderbücher