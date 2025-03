Fokus auf Frauenberufe: Warnstreiks im öffentlichen Dienst in SH Stand: 07.03.2025 21:20 Uhr Im öffentlichen Dienst wurden die Warnstreiks am Freitag fortgesetzt. Der Fokus liegt auf Berufen, in denen vor allem Frauen arbeiten. Hintergrund ist der Equal Pay Day. In Kiel und Lübeck fanden Kundgebungen statt.

Der Druck auf die öffentlichen Arbeitgeber steigt. In Schleswig-Holstein und vielen anderen Bundesländern gingen am Freitag die Warnstreiks weiter. Die Gewerkschaft ver.di hat vor allem Berufsgruppen, in denen besonders viele Frauen arbeiten, aufgerufen, sich zu beteiligen. Anlass waren der sogenannte Equal Pay Day und der Internationale Frauentag am Sonnabend. Auch die Gewerkschaft komba hatte zu Streiks aufgerufen. Tausende sind am Freitag diesem Aufruf gefolgt und haben laut ver.di erneut ihre Arbeit niedergelegt.

Betroffen waren Kindertagesstätten, Krankenhäuser und Rettungsdienste, aber auch die Betriebe der Abfalllwirtschaft. Wo genau Warnstreiks angekündigt wurden, sehen Sie hier.

Kiels Oberbürgermeister zu Petition: "Bei mir sind natürlich zwei Herzen meiner Brust."

In Kiel haben sich Freitagmittag laut Polizei rund 750 Beschäftigte zu einer Demonstration am Gewerkschaftshaus versammelt. Frank Schischefsky von ver.di Nord sagte: "Wir haben 0,0 Angebote auf dem Tisch, das gehört sich einfach nicht für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst."

Nach der Kundgebung haben Gewerkschaftsvertreter eine Petition an Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) auf dem Rathausplatz übergeben. Er gestand: "Bei mir sind natürlich zwei Herzen meiner Brust. Als Oberbürgermeister muss ich dann natürlich das Geld aus einem sowieso klammen Stadthaushalt organisieren. Aber natürlich - anständige Bezahlung gehört gerade im öffentlichen Dienst auch dazu." Am Rande der Demonstration sagte die Co-Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Franziska Hanse mit Blick auf den Internationalen Frauentag am Sonnabend: "In der frühkindlichen Bildung arbeiten immer noch über 90 Prozent Frauen", sie mahnte an: "Wer Lohngerechtigkeit will, muss im öffentlichen Dienst damit anfangen - ihm kommt eine Vorbildfunktion zu."

Bereits am Donnerstagvormittag (6. März) marschierten laut Polizei 2.500 Beschäftigte des öffentlichen Dienstes an den Büros des kommunalen Arbeitgeberverbandes vorbei. Mittags versammelten sie sich auf dem Rathausplatz zu einer großen Kundgebung.

Kundgebungen auch in Lübeck und Eutin

Auch in Lübeck versammelten sich laut Polizei am Freitagmorgen rund 120 Teilnehmer zu einer Fahrraddemonstration durch die Stadt. Zur anschließenden Kundgebung am Holstentor kamen dann insgesamt rund 300 Demonstrierende. Gegen halb 12 Uhr war die Demo vorbei. Nach Angaben der Beamten blieb alles friedlich. In Lübeck und Eutin (Kreis Ostholstein) beteiligten sich bereits am Donnerstag nach Angaben der Gewerkschaft ver.di rund 150 Beschäftigte an den Warnstreiks.

Warnstreiks auch bei Rettungsdienst und Sana-Kliniken in Lübeck

In Lübeck waren unter anderem die städtischen Senioreneinrichtungen, der kommunale Rettungsdienst und die Sana-Kliniken betroffen. In Eutin wurde unter anderem das Ameos-Klinikum bestreikt. Notfälle sollten behandelt werden, so ver.di. Blaulicht-Fahrten und unaufschiebbare Krankenfahrten wie zum Beispiel zur Dialyse finden laut dem Sprecher des Rettungsdienstes der RKiSH, Christian Mandel, statt.

Arbeitgeberverband: "Überhaupt nicht nachvollziehbar!

Der Kommunale Arbeitgeberverband Schleswig-Holstein (KAV SH) kritisierte die Warnstreiks. "Wir finden Streikmaßnahmen, die die Kinderbetreuung oder die Gesundheitsversorgung lahmlegen oder auch nur einschränken, zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt nicht nachvollziehbar", sagte der Verbandsgeschäftführer Jan Jacobsen. "Wir sitzen nächste Woche zusammen in der dritten Runde, wir werden dort konstruktiv miteinander reden." Streikmaßnahmen zum jetzigen Zeitpunkt würden das Ergebnis nicht beeinflussen. Schleswig-Holstein sei einer von 16 Landesverbänden und könne mit seinem einem Stimmrecht nicht ganz Deutschland überstimmen, betonte Jacobsen.

Gewerkschaften fordern acht Prozent mehr auf Löhne und Gehälter

Die Gewerkschaften ver.di und der dbb Beamtenbund und Tarifunion verhandeln aktuell mit Bund und Kommunen über die Einkommen der Beschäftigten. Die Gewerkschaften fordern acht Prozent mehr auf Löhne und Gehälter, mindestens aber 350 Euro mehr im Monat. Hinzu kommen höhere Zuschläge für Arbeit zu belastenden Zeiten. Der Arbeitgeberseite war das bislang zu viel. Zuvor blieben zwei Tarifrunden ohne Angebot durch die Arbeitgeberseite.

Weitere Warnstreiks geplant

In der kommenden Woche sollen die Warnstreiks laut der Gewerkschaft ausgeweitet werden. Am Freitag kündigte ver.di-Sprecher Frank Schischefsky an: "Heute ist der Auftakt für die nächste Woche, dann geht es richtig los - dann werden wir Bereiche aufrufen, die richtig viel Geld bringen."

Am 13. März 2025 sind zentrale landesweite Veranstaltungen in Kiel geplant. Vom 14. bis 16. März wird die dritte Runde der Tarifgespräche in Potsdam fortgesetzt.

Diese Bereiche und Einrichtungen können laut ver.di und komba bestreikt werden

