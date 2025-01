Stand: 22.01.2025 16:22 Uhr Fördergelder für Lübeck, Neustadt und Ratzeburg

Die Stadt Lübeck und mehrere Kommunen im Kreis Ostholstein und im Kreis Herzogtum Lauenburg bekommen Fördergeld aus dem Bundesprogramm "Demokratie leben!". Wie der Grünen-Bundestagsabgeordnete Bruno Hönel mitteilt, gehen jeweils 140.000 Euro an die Hansestadt Lübeck, die Stadt Neustadt, den Kreis Herzogtum Lauenburg und an die Stadt Lauenburg zusammen mit dem Amt Lütau. Außerdem erhält die Stadt Ratzeburg 120.000 Euro. Das Geld aus Berlin fließt unter anderem in Projekte, die das aktive Zusammenleben fördern und Extremismus vorbeugen sollen. Im vergangenen Jahr wurden zum Beispiel ein internationales Kinderfest und ein Demokratiefest in Lauenburg sowie ein kostenfreies Musikfestival in Schwarzenbek veranstaltet.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck