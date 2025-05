Stand: 06.05.2025 16:07 Uhr Lübeck-St. Gertrud: Rauchentwicklung im Rewe-Center

In Lübeck-St. Gertrud hat am Dienstag (6.5.) eine Rauchentwicklung im Rewe-Center an der Kantstraße einen Großeinsatz ausgelöst. Kurz nach 13 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, nachdem Rauch aus der Klimaanlage des Supermarktes gemeldet wurde. Laut Polizei war kein offenes Feuer sichtbar, jedoch musste die Klimaanlage umgehend abgeschaltet werden. Das Gebäude wurde vorsorglich evakuiert. Es gab keine Verletzten und auch keine Schäden am Gebäude. Nach etwa einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden und das Rewe-Center öffnete wieder.

