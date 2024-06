Stand: 09.06.2024 17:19 Uhr Lutzhorn: Mann stirbt nach Unfall mit Traktor

Ein Mann ist am Vormittag in Lutzhorn im Kreis Pinneberg von einem Traktor überrollt worden. Wie es dazu kommen konnte, ist laut Polizei noch unklar. Der Mann, vermutlich ein Landwirt, starb noch vor Ort an seinen Verletzungen.

