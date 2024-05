Stand: 16.05.2024 09:47 Uhr Bad Segeberg: 62-Jähriger wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht

Vor dem Bad Segeberger Amtsgericht muss sich ab heute ein 62-jähriger Mann wegen fahrlässiger Tötung verantworten. Er soll laut Staatsanwaltschaft vor knapp zwei Jahren mit Traktor und Anhänger im Kreis Segeberg einen Radfahrer so nah überholt haben, dass der sich so sehr erschreckte, von der Fahrbahn abkam und einen Herzinfarkt erlitt. Er starb noch an der Unfallstelle. Der 62-jährige Angeklagte besaß laut Anklage keine Fahrerlaubnis.

