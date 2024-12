Florian Dau: Stark genug für die Klitschkos und Chuck Norris Stand: 06.12.2024 15:10 Uhr Florian Dau betreibt eine Sportschule für Kampfsport in Norderstedt. Er war Personenschützer für die Klitschkos und hat eine Verbindung zu Chuck Norris. Seine Schüler schätzen seine Erfahrung.

von Philipp Eggers

Ein Dojo in Norderstedt (Kreis Segeberg): Florian Dau steht seinem Schüler Mehmet Ucmak gegenüber. Immer wieder klatscht er ihm mit der Faust ins Gesicht. Wer bei ihm lernen will, wie man sich selbst verteidigt, muss schon im Training einstecken. Denn Florian Dau will seine Schülerinnen und Schüler auf den Ernstfall vorbereiten und ihnen beibringen, wie sie dann reagieren müssen. "Würde ich die ganze Zeit so trainieren, ohne mein Gegenüber zu schlagen, dann kommt es auch im Ernstfall dazu, dass ich stoppe", erklärt der Trainer, während er ihm weiter ins Gesicht schlägt. "Wenn ich ihn berühre, verletzt er sich nicht. Er spürt etwas. Schmerzen sind okay, Verletzungen sind es nicht." Mehmet lacht. Beide kennen sich seit 15 Jahren.

Kung Fu im Bademantel

Seit 16 Jahren betreibt Florian Dau eine Kampfsportschule, mittlerweile direkt daneben auch ein Fitnessstudio. Er selbst hat schon als Kind mit sechs Jahren angefangen. Vor allem die Serie Kung Fu mit David Carradine habe ihn damals fasziniert, erzählt er. "Dann habe ich in meinem Kinderzimmer verrückt gespielt. Im Bademantel, wo Kung Fu drauf stand. Fand ich total super."

Personenschützer für die Klitschkos

Ju-Jutsu, Aikido, Karate, Judo, Kickboxen, Wing Chun oder Krav Maga - mittlerweile kennt er sich in fast jeder Kampfsportart aus. So gut, dass jahrelang Vitali und Wladimir Klitschko darauf vertraut haben, dass er als Personenschützer sie schützen kann, wenn sie es selbst nicht können. Während ihrer gesamten sportlichen Karriere haben sie auf ihn vertraut. "Mein Vorteil war, dass ich neben den beiden als Erdnuckel unterwegs war. Also mich hat man nicht wahrgenommen, ich konnte bequem unter den Achseln der beiden stehen." Noch heute schreiben die beiden Brüder ihm zu Geburtstagen und an Weihnachten.

Aufnahme in die Hall of Fame

Für sein Konzept der Selbstverteidigung, das er vor mehr als 20 Jahren entwickelt hat, wurde er im November von der Hall of Fame Martial Arts, also der Kampfkünste, für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Mit diesem Preis steht er in einer Reihe mit der Kampfsportikone Chuck Norris. Auch ihn bewundert Florian Dau schon lange. "Ich glaube, jedem ist Chuck Norris ein Begriff", sagt er. "Das ist nicht greifbar, ich bin auch von ihm anerkannter Schwarzgurtträger. Das freut einen, aber es ist auch unrealistisch, ne? Ein amerikanisches Idol. Das ist, auf gut Deutsch gesagt, geil."

Schüler schwärmen: "Flo ist mein Idol"

Für seine Schüler spielen die großen Namen aber gar keine so große Rolle. "Ich kenne Flo ja schon 15 Jahre", sagt Mehmet Ucmak, "der war damals schon ein Idol für mich." Für Tabea Horstmann ist er viel mehr als ein Trainer. "Er bringt einem bei, dass es darauf ankommt, sich gut zu kennen, seine eigenen Grenzen zu kennen." Aber es gehe auch darum, sich auszuprobieren, Fehler zu machen und daraus zu lernen. "Einfach ein disziplinierter Mensch", ergänzt Dirk Freynhagen, "ich ziehe den Hut vor der Lebensleistung." Auf diese Worte ist Florian Dau stolz. "Technik kann jeder vermitteln. Aber aus meiner Lebenserfahrung Sachen darüber hinaus beizubringen, die dann auch von Leuten verschiedenen Alters, Geschlechts, Herkunft und Stand angenommen werden, das ist schon ein richtig tolles Gefühl." Und das zählt für Florian Dau viel mehr als Preise und Auszeichnungen.

